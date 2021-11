Ibra: "Le persone fingono di essere perfette. Facciamo errori, ma io imparo da loro"

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è così espresso alla testata britannica The Guardian (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) portando una sua riflessione sulla vita: "La vita è su e giù. Se tutto è stato perfetto, non abbiamo niente di cui parlare. Facciamo ancora errori. Nessuno è perfetto. Sulle piattaforme digitali metti una foto con 20 filtri e sei perfetta. Ma quando ti vedo in realtà non sei perfetto. Sembri normale come tutti gli altri. Le persone fingono di essere perfette. Dico: 'Sono perfetto quando sono me stesso'. Ciò non significa che non farò errori. Ma io imparo da loro".