Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dei suoi compagni più forti: "Non parlo del valore tecnico, preferisco rispondere in base a ciò che hanno rappresentato per il mio modo di giocare: senza dubbio Vieira e Gattuso. Rino non mollava mai, ti stava addosso. Non è Messi, ma ti dava una carica mostruosa".