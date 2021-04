Ibrahimovic: "Futuro da dirigente? Una cosa alla volta, prima finisco da giocatore e poi ne parliamo"

Zlatan Ibrahimovic, in occasione del suo rinnovo annuale con il Milan, è stato intervistato da Milan TV.

Allo svedese è stato chiesto se c'è qualche possibilità di vederlo ancora al Milan anche quando avrà smesso di giocare, Zlatan ha risposto così: "Adesso sono molto concentrato sulle mie responsabilità, in campo e fuori. Una cosa alla volta, quello che succederà dopo non lo so. Questa doveva essere un’avventura di soli sei mesi e invece ora siamo già con un anno in più. Fammi fare prima questo e poi parliamo della seconda fase della mia vita”.