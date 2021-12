Ibrahimovic:  "Mihajlovic era un provocatore sportivo, invece Materazzi voleva fare male per davvero"

Intervenuto ai microfoni di 'Corriere Tv' Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Mihajlovic e Materazzi. Queste le sue parole: "Mihajlovic era un provocatore sportivo, invece Materazzi voleva fare male per davvero. In campo si capisce quando uno ti vuole fare male, lui voleva farmi male. Ho aspettato il momento giusto per vendicarmi sul campo. Quello che succede in campo rimane in campo. Era un duello, lui voleva fare un'entrata, ma volevo farla pure io e ho fatto il suo gioco. Da quel duello io mi sono alzato, lui no. Quella era la mia risposta dopo cinque anni. Dopo la partita, Pippo Inzaghi nello spogliatoio ha detto: 'E' stato il più bel derby vinto nella mia carriera, 1-0 di Ibra e Materazzi in ospedale'".