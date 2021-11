Il 100% dei tifosi all'Olimpico per Italia-Svizzera? Gravina: "No, non ci sono novità..."

Ci sono novità per la capienza al 100% dell'Olimpico per Italia-Svizzera? E' una delle domande poste oggi a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, al termine del Consiglio Federale. Questa la sua risposta: "No, nessuna novità. Aspettiamo l'evoluzione di questa pandemia e che qualcuno dia l'ok alla sottosegretaria Vezzali per provare in via sperimentale questa capienza al 100%".

Italia-Svizzera andrà in scena tra otto giorni, venerdì 12 novembre allo stadio Olimpico a partire dalle 20.45. E ad oggi non c'è ancora una risposta precisa sul numero di tifosi che potranno avere accesso allo stadio per quella che è stata definita dal ct Mancini la gara dell'anno in quanto decisiva per l'accesso al Mondiale che si disputerà tra un anno in Qatar.