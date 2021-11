Il chirurgo che ha operato Osimhen: "90 giorni potrebbero non bastare. Situazione complessa"

Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ieri ha effettuato l'intervento al volto di Victor Osimhen, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "È stata una delle operazioni più difficili della mia carriera - ha affermato il medico - Non era una cosa semplice come si leggeva, non c'è stata solo una frattura ma una situazione che ha coinvolto diverse strutture, molto complessa. Sono state inserite 6 placche e 18 viti. Ora si deve riaccendere tutto il sistema muscolare, compreso anche quello masticatorio. 90 giorni? Forse ci vorrà pure qualcosa di più, conterà la capacità singola di recuperare. Nessuno può fare previsioni attendibili. Adesso inizia la sua vera partita, molto dipenderà dal suo fisico. La Coppa d'Africa? Non so come potrà rispondere alla paura di giocare. Dopo una frattura così conta molto l'aspetto psicologico".