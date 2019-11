Inter, Antonello: "Ci sono ancora dei punti da chiarire, non abbiamo mai chiuso le porte al dialogo"

In merito alla questione del nuovo stadio, Alessandro Antonello, ad dell'Inter, ha dichiarato a Sky: "Più che di condizioni rigide, io parlerei di punti da chiarire perchè ci sono aspetti che non sono ancora chiari nonostante risposte che ci ha dato il Comune. Non abbiamo mai chiuso le porte al dialogo, siamo sempre stati disponibili. Ci sono due investitori privati che vogliono investire 1,2 miliardi per la citta e per i tifosi, che meritano uno stadio all'altezza.