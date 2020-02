Inter, de Vrij a Sky: "Milan meritatamente in vantaggio nel primo tempo. Ibra fortissimo"

Stefan de Vrij è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sulla gara: "Nel primo tempo le cose sono andate male, il Milan è andato in vantaggio meritatamente, non eravamo noi. Nel secondo tempo siamo entrati in campo diversamente, si è visto che la mentalità era cambiata".

Sulla reazione: "Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, abbiamo dimostrato il nostro carattere, siamo bravi giocatori ma ci vuole anche carattere, mentalità e voglia, quello che abbiamo dimostrato nel secondo tempo".

Su Ibrahimovic: "E' fortissimo, lo sappiamo tutti, ha dimostrato tantissimo nella sua carriera, sapevamo che non sarebbe stato facile incontrarlo, tutto il rispetto per lui ma noi volevamo fare la nostra partita. Il primo tempo non è andato bene, nel secondo abbiamo cambiato la partita, abbiamo fatto quattro gol e siamo soddisfatti".

Sul gol: "Mi sono accorto dopo che ho fatto gol, emozioni uniche. Già l'anno scorso al derby e oggi di nuovo, sono ricordi che restano per sempre".

Sulla marcatura su Ibrahimovic: "Per noi sono palloni difficili, lui si abbassa e non ci arrivi facilmente, di sponda è molto bravo. Il problema è che non eravamo compatti. Avevano giocatori tra le linee e sono stati bravi a metterci in difficoltà".