Inter, l'ad Antonello: "Nuovo stadio con il Milan, a breve presenteremo la nostra idea al Comune"

Alessandro Antonello, ad dell’Inter, ha parlato così a Sky della questione stadio: "Nuovo stadio? Stiamo lavorando da mesi a questo progetto insieme al Milan, e dunque a breve presenteremo la nostra idea al Comune. L’idea è quelal di avere un nuovo San Siro, perché è di questo che hanno bisogno le grandi squadre. Inter e Milan sono due società blasonate che non possono non avere una venue all’altezza dei principali club europei. Dobbiamo continuare a giocare nel vecchio per poi avere un nuovo stadio pronto, anche per le Olimpiadi invernali del 2026".