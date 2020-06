Inzaghi: "Fra trent'anni si parlerà ancora del Benevento"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Cremonese, Filippo Inzaghi ha parlato delle grande prestazioni del Benevento in questa stagione. Queste le sue parole: "Possiamo vincere il campionato con otto turni d’anticipo e penso che fra trent’anni si parlerà ancora di questa squadra ed è questo lo stimolo più grande. - continua Inzaghi guardando al futuro come riporta Ottopagine.it – Non mi pongo problemi perché ci sono le basi giuste per fare bene, per mantenere la categoria che sarà l’obiettivo principale facendo un passo alla volta con la giusta umiltà. Con la società c’è unità di intenti, abbiamo la stessa visione e vogliamo le stesse cose. Quest’anno è andato tutto bene, ma arriveranno momenti complicati e con questa voglia di lavorare verranno superati.”