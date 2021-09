Italia U21, Nicolato: "Buona prestazione per Tonali, ma mi aspetto ancora di più perché è molto bravo"

Paolo Nicolato, ct dell'Italia U21, si è così espresso a RaiSport dopo la vittoria contro il Lussemburgo: "Dobbiamo lavorare ancora molto - dichiara il CT azzurro -, lo sappiamo ma è normale che sia così. Siamo venuti fuori da due/tre giorni di allenamento. La cosa positiva è che vedo impegno e questa è una virtù importante. Partiamo, pian pianino, un passo alla volta. Sono soddisfatto di alcune cose, di altre meno. Oggi abbiamo capito diverse cose e vedremo di sistemarle. Non è una cosa che possiamo fare in pochi giorni ma avremo le idee più chiare man mano che giochiamo. Difesa a 4? Non è una novità perché, nello scorso ciclo, abbiamo giocato tutto il primo anno con la difesa a quattro. Dobbiamo migliorare sia individualmente che nel lavoro davanti alla difesa. Bisogna alzare un

Su Sandro Tonali e Matteo Cancellieri: "Hanno fatto fatto due buone prestazioni ma mi aspetto ancora di più. Tonali, ovviamente, perché molto bravo. Cancellieri, invece, è un ragazzo che stato convocato perché ha delle buone qualità. Mi piace mettere in campo i giocatori di buona qualità".