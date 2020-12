Juventus, Pirlo: "Non nascondiamoci, Milan e Inter hanno qualcosa in più e sono le favorite"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Juventus-Fiorentina. Il tecnico bresciano si è espresso anche su Milan e Inter, attualmente prima e seconda in classifica: "Noi ci sentiamo forti, loro sono avanti, in questo momento hanno qualcosa in più di noi. Non nascondiamoci, possono essere loro le favorite, noi siamo dietro e cercheremo di recuperare".