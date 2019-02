Kaladze su Gattuso: "Sta facendo bene, può riportare il Milan in Champion"

Nel corsop dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Kakha Kaladze ha speso parole d’elogio per Gennaro Gattuso: "Ha scelto la sua strada e sta facendo bene in uno dei club più importanti al mondo. Sono felice per lui perché ci tiene e soffre: Rino può riportare il Milan in Champions, anche da terzo in classifica. Oltre che andare avanti in Coppa Italia. Ha dato lui questo gioco ed è stato lui a formare un gruppo che nello spogliatoio funziona. Aspetto decisivo perché i giocatori si aiutino in campo e in questa squadra l’attacco sostiene il centrocampo, il centrocampo protegge la difesa". Una considerazione anche su Leonardo e Maldini: "Da dirigenti hanno dato stabilità a una società e una squadra a cui mancava da tempo. Sono loro i primi ad aiutare Rino. Ho saputo che Elliott vuole investire e portare al Milan giocatori molto importanti per tornare in fretta alto".