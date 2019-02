Kaladze su Piatek: "Sempre sul pezzo, ha l’atteggiamento giusto"

Tra gli argomenti affrontati da Kakha Kaladze nell’intervista alla Gazzetta dello Sport c’è anche quello relativo a Piatek: "È bravissimo, colpisce subito. L’ho seguito al Genoa e ora al Milan: è cresciuto e può farlo ancora. Per chi arriva dall’estero ambientarsi in Serie A è difficile, per un attaccante di più, e per un attaccante del Milan a maggior ragione. L’aspetto più complicato è che devi segnare per forza e Piatek ha l’atteggiamento giusto perché è sempre sul pezzo. Fa gol, si muove, aiuta, difende. È giovane e può arrivare a un ottimo livello: io ho giocato contro i campioni che in attacco hanno fatto la storia. Non diventerà Ronaldo il Fenomeno ma potrà essere un grande".