Kalulu: "Gli alti e bassi ci sono ogni stagione. Napoli? Affronteremo una squadra forte"

Pierre Kalulu, intervistato dai colleghi di Sport Mediaset, ha parlato dell’ultimo periodo del Milan e della sfida contro il Napoli di domenica. Kalulu ha detto: “Per me è sempre così in tutte le stagioni, ci sono alti e bassi e non si può andare sempre bene. Questo è un momento difficile e dobbiamo lavorare ancora di più per farci trovare al meglio. Napoli? Le squadre sono molto vicine e quando è così è un bene per il calcio italiano. Domenica affronteremo una squadra forte, ma sono queste partite che ti stimolano di più a giocare. Sarà una partita importante”.