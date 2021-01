Kessie a MilanTv: "Dobbiamo continuare come abbiamo finito. Nessuna partita è semplice"

Intervenuto ai microfoni di 'MilanTV' Franck Kessie ha parlato nel pre-partita di Benevento-Milan. Queste le sue parole:

Sul so stato di forma e su quello della squadra.

"Sto bene fisicamente e anche la squadra sta bene. Abbiamo avuto 5-6 giorni di vacanza e ora dobbiamo pensare subito al campionato per fare bene"

Sulle tante gare in pochi giorni.

"Siamo pronti per questi impegni. Dobbiamo giocare ogni 3 giorni e dobbiamo essere preparati ad affrontare queste sfide"

Sulla gara con il Benevento.

"In Serie A le partite sono complicate e in trasferta ancora di più. Noi dobbiamo sempre mantenere l'atteggiamento dato dal mister e continuare come abbiamo sempre fatto sino ad ora"