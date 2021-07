Kessie: "Gigio e Calha? Mi dispiace, ma sono arrivati giocatori importanti"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Franck Kessie, tra le altre cose, ha parlato anche degli addii di Donnarumma e Calhanoglu: "Se mi dispiace? Ovvio, abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita. E poi Gigio è in questo momento il portiere più forte al mondo. Ma io non posso entrare nelle decisioni di altre persone, comando solo per me. Mi dispiace molto, ma sono arrivati nuovi giocatori importanti. Da Milan. Ho sentito Donnarumma dopo la vittoria dell’Europeo, perché la sua gioia è stata anche la mia: bello vedere trionfare la Nazionale di Mancini. Un po’ me l’aspettavo, la prima partita contro la Turchia ha fatto capire il valore della squadra. Una grande Italia. Ho chiamato Gigio, ma pure Leo Bonucci e Cristante".