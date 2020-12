Kessie: "Non ho mai avuto la sensazione di andare via. Sono qua e rimarrò qua, ho un contratto"

Franck Kessie è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro ha parlato del suo momento personale. Queste le sue parole: "E' arrivato un nuovo allenatore, sono arrivati anche dei nuovi giocatori. Il mister è stato bravo a creare coesione tra di noi. Ho fatto di tutto per essere qua oggi, non ho mai avuto la sensazione di andare via, così come la società. Sono qua e rimarrò qua, ho un contratto".