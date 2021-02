Kessié spiega: "Ecco perché a Milanello mi chiamano il presidente..."

Per i compagni di squadra Franck Kessié è il "presidente". Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano ha spiegato il perché di questo particolare soprannome: "Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo a.d. del Milan. A me piacciono gli scherzi. Logicamente so di non essere un presidente".