Kjaer a MTV: "Ci siamo preparati bene per oggi. Con Tomori mi trovo molto bene, la nostra intesa sta migliorando"

Simon Kjaer è stato intervistato da Milan TV nel pre partita di Lazio-Milan:

Primo scontro diretto per la Champions: “Ci siamo preparati bene, siamo ottimisti. C’è solo da giocare adesso, dal punto di vista della mentalità non cambia niente. È stata una giornata lunga ma finalmente siamo qui allo stadio e tra poco potremo scendere in campo. La pressione, la possibilità di raggiungere qualcosa come squadra è il massimo. Ora buttare tutto via sarebbe un peccato”.

Sulla sfida di questa sera: “Prendiamo una partita alla volta e dobbiamo dare il massimo ogni volta. Anche loro oggi devono vincere per il loro obiettivo. Sarà una bella partita, abbiamo qualità e stiamo bene”.

Su Tomori: “Sto molto bene con lui, non ce ne sono tanti come lui in Italia, così aggressivi e veloci. La nostra intesa sta migliorando, ed è quello che è importante in una coppia di centrali”