Kjaer: "Con i tifosi faremo meglio? Daremo il massimo per raggiungere l'obiettivo"

Simon Kjaer, difensore rossonero, si è così espresso rispondendo ad alcuni tifosi rossoneri - possessori di Fan Token durante l'esclusivo meet&greet powered by Socios - ad una domanda sul ritorno del pubblico negli stadi: "Con i tifosi faremo meglio? Faremo il massimo per raggiungere l'obiettivo. Abbiamo giocato tanto tempo senza tifosi: faremo di tutto per migliorare quest'anno. C'è solo un obiettivo per fare ciò: guardare in alto".