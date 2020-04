Kjaer: "Mi alleno per farmi trovare pronto quando torneremo a giocare"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, Simon Kjaer, tra le altre cose, ha parlato anche delle sue giornate chiuso in casa: "Ne ho approfittato per stare tanto con la famiglia. Noi calciatori siamo spesso via, tra trasferte e ritiri. Questi giorni li ho così potuti trascorrere serenamente con mia moglie, con i miei bambini. Le persone che ti vogliono bene ti danno sempre una mano, anche a fare bene il tuo lavoro, e pure in questo caso il loro aiuto è stato prezioso. Mi hanno aiutato mentalmente a continuare a sentirmi calciatore, anche senza andare tutti i giorni a Milanello".

"Sto facendo allenamento ogni giorno - ha aggiunto il difensore rossonero - come da indicazioni, e mi tengo in regola anche con il cibo, un altro aspetto importante da tenere sotto controllo nel momento in cui sei sempre in casa e potrebbe scapparci qualche trasgressione. Dopodiché, aspetto serenamente di poter tornare a giocare, mi sto ovviamente allenando per quello. Ma senza mettere pressione a nessuno, senza stress. Quando tutto sarà a posto, in sicurezza, io mi farò trovare pronto. È difficile per tutti, lo so bene. In tutto il mondo viviamo la stessa situazione".