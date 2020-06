Kulesza (ag. Dragowski): "E' presto per parlare del suo futuro. Ha le qualità per giocare in Champions League"

Accostato anche al Milan per un eventuale dopo Donnarumma, Bartolomej Dragowski non ha ancora chiaro il suo futuro. L'agente del portiere polacco Marius Kulesza, intervenuto ai microfoni di Firenzeviola.it, ha gettato ancora più ombre sulle sorti del suo assistito. Queste le sue parole:

Ci sono vari club, tra cui il Milan, interessati a Dragowski. Che dobbiamo aspettarci dal suo futuro?

"Ancora è presto per parlare del suo futuro, deve pensare solo a finire la stagione nel migliore dei modi. Io personalmente spero che arrivi a giocare in Nazionale e in Champions League o Europa League in futuro. Ha tutte le qualità per riuscirci".