L. Colombo: "Pioli ottimo allenatore, ha creato un grande rapporto con il gruppo"

Nell'intervista rilasciata a goal.com, Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan in prestito alla Cremonese, ha parlato così di Stefano Pioli: "Mister Pioli è sicuramente un ottimo allenatore, lo ha dimostrato. Una dote importante che ha secondo me è il dialogo con il gruppo: c’è anche un rapporto umano tra il gruppo e il mister, questa è una cosa fondamentale perché alla lunga, soprattutto nelle partite che contano, questi valori devono emergere per dare qualcosa in più e portare il risultato a proprio favore".