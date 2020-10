Leao a Sky: "Mi piace giocare esterno ma da attaccante sono più vicino alla porta. Il derby? Pensiamo solo a vincere"

Rafael Leao è stato intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Spezia.

Sulla serata: "Cerco sempre di dare il massimo nel ruolo che vuole il mister, sono molto contento per la squadra e per me che ho fatto dopo due gol dopo una gara molto intensa".

Sul ruolo preferito? Mi piace giocare esterno, dove c'è spazio per entrare 1 vs 1, da attaccante però sto più vicino alla porta per fare gol".

Sul momento: "Sento la fiducia dell'allenatore, della squadra, sono molto contento, grazie per l'opportunità che mi ha dato di giocare titolare".

Sul Milan: "Dopo il lockdown abbiamo fatto grandi partite, dobbiamo continuare così per i nostri obiettivi".

Sul derby: "Step by step, sarà una partita molto importante, è il derby. Noi siamo il Milan, l'Inter ha giocatori importanti ma noi pensiamo solo a vincere".