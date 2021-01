Legrottaglie: "Mercato Milan? Non dovrà rovinare l'assetto tecnico-tattico"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' Nicola Legrottaglie ha parlato dei possibili interventi di mercato del Milan a gennaio. Queste le sue parole:

Cosa serve al Milan sul mercato?

“Pochissimo. Il Milan non andrà a rovinare l’assetto tecnico tattico e psicologico che si è creato. In difesa all’occorrenza hanno sempre giocato Gabbia e Kalulu, non credo che sia un reparto da puntellare”.