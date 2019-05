LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Crediamo alla Champions, dobbiamo farci trovare pronti. Bene il palleggio nel primo tempo"

Termina qui la conferenza stampa

Sul centrocampo: "Volevamo sviluppare 4 più tre, giocavamo piatti ma sistematicamente cercavamo solo Piatek contro tre difensori. C'è stato pochissimo palleggio. Nel primo tempo siamo stati bravi a sviluppare in maniera corretta. Nel secondo tempo abbiamo palleggiato male. Il problema della squadra è questo, quando perdiamo sicurezze non siamo bravi a fare qualcosa di diverso. Poi è venuta fuori la Fiorentina che nonostante le difficoltà crea sempre pericoli. Quando arriva la palla negli ultimi venti metri hanno giocatori che possono fare male".

Sull'orario di Milan-Frosinone: "Deve rispondere la società, io sono allenatore"

Sul credere alla Champions: "La speranza è l'ultima a morire. Ci sono sei punti a disposizione. C'è grande rammarico. Abbiamo fatto cinque punti in sette partite prima del Bologna ed è giusto che ora siamo qua. Dobbiamo continuare bene, testa al Frosinone perchè nel calcio le sorprese ci sono sempre. Negli ultimi giorni ne abbiamo viste di tutti i colori. Dobbiamo farci trovare pronti"

