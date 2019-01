LIVE MN - Riccio: "Assenze? Ormai siamo abituati e ci siamo adeguati. Grande prova di Cutrone"

Queste le parole di Gigi Riccio, vice di Gattuso, in conferenza stampa nel post Genoa-Milan:

Sulle assenze: “Ormai siamo abituati e ci siamo adeguati. I nostri giocatori hanno dato dimostrazione di grande professionalità. Abbiamo iniziato con fatica, perché abbiamo speso tanto in coppa Italia e Supercoppa. Anche il terreno ci ha tolto qualcosa nel palleggio. Abbiamo tenuto botta, anche grazie a Gigio. Poi ci siamo svegliati, abbiamo trovato campo e abbiamo avuto più opportunità di innescare i nostri attaccanti”.

Sui numeri: "Higuain è un campione assoluto e ci ha dato tanto, non solo a livello realizzativo. Però è evidente che quanto Cutrone è stato chiamato in causa, fa bene. Viene da due partite dispendiose, continuava ad allungare la loro difensiva creando spazi per i compagni. Questo suo dispendio di energie è stato fondamentale".

Sul quarto posto: "E' stata una vittoria fondamentale, su un campo difficile. Di match ball ne abbiamo avuti anche in passato e non possiamo farli sfuggire. Ci saranno altre partite importanti".

Sulla prestazione: "E' stata una grande prestazione. Altre volte non ci siamo riusciti. A volte capita che quando non sei brillante, non riesci a vincere. Oggi, dopo un periodo di sosta, nonostante le due partite, siamo stati brillanti. Noi dobbiamo giocare con entusiasmo e quando perdiamo le nostre caratteristiche, facciamo un po' più di fatica. Per Zapata ha avuto una noia m,uscolare che verrà vaòitata"