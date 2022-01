Lo Monaco sul mercato di gennaio: "Il Milan farà qualche ritocco"

Pietro Lo Monaco, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato così del mercato di gennaio: "È un vero mercato di riparazione. Si stanno dando da fare tutte quelle squadre che non hanno camminato nel verso giusto. Chi si muoverà? L’Inter non farà grandi manovre, così come il Milan che magari farà qualche ritocco. Dal Napoli mi aspetto qualcosa in stile Anguissa. Mi sembra un mercato in fermento per squadre come Cagliari e Genoa. E la Salernitana".