Longhi: "Gattuso va assolto dalle colpe che gli vengono imputate. Montolivo? C'è qualcosa che va al di là della questione tecnica"

Bruno Longhi, noto giornalista, ha rilasciato queste parole su Gattuso e sulla questione Montolivo ai microfoni di Radio Sportiva: "Su Gattuso si è un po' impietosi e non si considera la realtà: contro la Fiorentina è accaduto quello che si poteva prevedere e sono arrivate critiche e condanne contro di lui. Sono ancora dell'idea che debba essere assolto dalle colpe che gli vengono imputate. Montolivo? C'è qualcosa che va al di là della questione tecnica. Un capitale come lui non può essere messo da parte e non si può giocare con Calabria a centrocampo".