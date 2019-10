Lucarelli: "Piatek, periodo no al Milan ma è un bomber"

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex attaccante Cristiano Lucarelli. Ecco le sue parole su Piatek: "Il giocatore è un bomber, ma purtroppo ci sono dei momenti nella carriera in cui la palla non va dentro neanche con le mani. Io lo passai al Torino, quando ne feci solo uno. Può capitare. Ma il ragazzo a Genova ha segnato subito, a Milano pure. Un po' ora c'ha messo del suo, poi per una parte della stampa era in crisi già alla terza giornata. Ha abituato bene tutti, lo si è fatto passare molto prima come un attaccante in crisi