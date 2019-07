Lucarelli: "San Siro? In Inghilterra sono stati abbattuti stadi storici come Wembley e Highbury"

Cristiano Lucarelli, ex attaccante, ha detto la sua sulla questione San Siro ai microfoni di Radio Sportiva: "San Siro è il simbolo del calcio in Italia, ma dobbiamo uscire da questo concetto, perché in Inghilterra sono stati abbattuti stadi storici come Wembley e Highbury. Oggi per una società diventa indispensabile avere uno stadio di proprietà".