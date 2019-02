Lucescu su Calhanoglu: "Gattuso mi ha detto che non lo metterà mai fuori, darà tanto a questo Milan"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Mircea Lucescu ha rilasciato queste dichiarazioni su Hakan Calhanoglu: "Con Gattuso ho parlato più volte, ha sempre speso parole di elogio per Hakan e mi ha detto che non lo metterà mai fuori. Giusto coccolare Calhanoglu perché è un giocatore importante, deve imparare l’italiano per fare ancora meglio. Darà tanto a questo Milan. Avrei voluto farlo capitano della mia Nazionale”.