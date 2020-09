Intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva, la giornalista Monica Colombo ha parlato di Daniel Maldini. Queste le sue parole: "Daniel Maldini? Verso la fine del mercato il Milan deciderà se tenerlo in rosa o cederlo in prestito. Ad oggi sono più alte le probabilità di una sua permanenza in rossonero, anche per una questione di liste"