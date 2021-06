Maiorino: "Avevo contattato il Milan per Pedri ma il Barcellona era già avanti nelle trattative"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex Milan Rocco Maiorino ha parlato di Pedri e del retroscena che lo aveva avvicinato al Milan. Queste le sue parole: "Avevo sentito il Milan perchè avevo quasi un obbligo morale verso la società che mi aveva cresciuto lavorativamente. Ricordo che erano andati a vederlo a Malaga ma il Barcellona era già avanti nelle trattative. E' complicato per una squadra italiana prendere un calciatore a scatola chiusa anche perchè non aveva fatto le nazionali giovanili. Il Barcellona ha avuto la bravura di chiudere in tempi brevi"