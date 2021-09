Maldera: "Mi aspetto di vedere il Milan come il Milan di Pioli. Simeone ha un po' cambiato l'Atletico"

Andrea Maldera, ex difensore e componente dello staff tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Atletico Madrid: "Sono molto curioso di vedere l'approccio tattico dell'Atletico. Simeone è da diversi anni in Spagna, ma ha un po' cambiato la fisionomia della sua squadra non solo nella sistemazione dei giocatori, ma anche nell'atteggiamento; è una squadra che ha aggiunto molta qualità ed è in un momento di evoluzione. Il Milan me lo aspetto come il Milan di Pioli; il tecnico ha dato un'impronta internazionale alla squadra, che affronta le partite con coraggio e in maniera aggressiva ma senza mancare di lucidità".