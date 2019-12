Maldini: "Ai tempi di Berlusconi era più facile risalire"

Ai microfoni di Sportweek, Paolo Maldini - e chi meglio di lui può farlo - ha parlato del Milan in occasione dei 120 anni del club: "I tre valori distintivi del Milan? La passione. L’eleganza. E l’ambizione: abbiamo avuto brute cadute ma siamo sempre rimbalzati in alto anche se poi vanno considerate varie epoche. Ai tempi di Berlusconi era più facile risalire: c’era una struttura societaria importante e minore concorrenza. Adesso tutte le squadre inglesi e tante altre in Europa possono permettersi di spendere cifre importanti sul mercato".