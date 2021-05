Maldini e il rinnovo di Donnarumma: "Non è il momento di parlare ma di festeggiare, stasera lui era tra i più contenti"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Milan, Paolo Maldini ha parlato così dello stato delle trattative per il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma: "Ci sarà tempo. Stasera non posso dirti niente, non è neanche giusto dire qualcosa stasera. Abbiamo parlato poco ma quando lo abbiamo fatto non abbiamo mai detto bugie. Non è il momento di parlare ma di festeggiare, lui era uno dei più contenti. È un traguardo che è passato anche attraverso le sue parate".