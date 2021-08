Maldini: "Ibra e Giroud insieme? Se staranno bene, perchè no"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato di tanti temi tra cui l'opzione Giroud e Ibrahimovic insieme in campo. Queste le sue parole: "L'idea è quella di far giocare sempre i giocatori migliori. Se staranno bene perchè non dovrebbero giocare insieme ? Hanno strutture fisiche simili ma hanno caratteristiche diverse e Ibrahimovic può girare intorno anche all'altro attaccante agendo da regista avanzato"