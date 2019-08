Mancini: "Cutrone e Kean all’estero? Spero abbiano spazio"

Intervistato da Tuttosport, Roberto Mancini, tra le altre cose, ha parlato delle cessioni all’estero di Cutrone e Kean: "Ma almeno giocassero... Non ho nulla in contrario al fatto che gli italiani possano giocare in un campionato straniero: imparano nuove metodologie di lavoro, crescono nel confronto con altri ambienti, si sprovincializzano. Senza dimenticare che ora il nostro campionato ha meno richiamo rispetto a qualche tempo fa. Insomma, non è affatto un tabù la possibilità che i giovani emigrino, però almeno che giochino. Ora, è vero che la Premier è difficile e che sono appena arrivati, ma spero abbiano spazio".