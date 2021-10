Mancini su Brahim: "Luis Enrique è costretto a lasciar fuori giocatori bravi"

Roberto Mancini, CT della Nazionale, si è così espresso in conferenza stampa pre Italia-Spagna sulla non convazione di Brahim Diaz: "Luis Enrique ne ha talmente tanti che è anche difficile per lui convocarli tutti. E' costretto a lasciare fuori giocatori bravi. All’estero i ragazzi giovani giocano prima, gli danno più possibilità di sbagliare e poi dopo un paio d’anni si trovano con giocatore pronti. C’è un po’ di differenza con l’Italia, questo sì