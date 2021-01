Mandzukic: "Juventus? Ora combatterò per il Milan e per i suoi tifosi"

In merito a come sarà ritrovare la Juventus da avversario, Mario Mandzukic ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Sarà come affrontare tutte le altre partite. Sul campo siamo rivali, poi fuori siamo ancora amici. Spero di rivedere presto i tifosi allo stadio. Ho sempre avuto un bel rapporto con i tifosi bianconeri, li rispetterò per sempre, ma ora io combatterò per il Milan e per i suoi tifosi. Non mi piace parlare del passato, voglio pensare solo al presente al Milan. Cos'è successo con Sarri? Chiedete a lui".