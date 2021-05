Marani su Juve-Milan: "E' una partita molto aperta. I bianconeri sono più forti ma la squadra di Pioli gioca meglio"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato di Juventus-Milan. Queste le sue parole: "Non c'è una favorita. E' una partita molto aperta tra due squadre che arrivano da momenti diversi. Il Milan, in quest'ultima fase, sta meglio mentre la Juventus a Udine ha vinto ma non ha brillato. Come valori assoluti la Juventus rimane più forte ma il Milan farà perno sul gioco e sul suo rendimento in trasferta"