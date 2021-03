Marani sul Milan: "Deve difendere il posto in Champions che resta il suo primo obiettivo"

Ai microfoni di SkySport24, Matteo Marani ha commentato così il momento del Milan dopo il pareggio contro l'Udinese: "Per la stagione del Milan io vedo sempre il bicchiere assolutamente pieno. Sono d'accordo con Pioli: non c'è stato equilibrio nei giudizi sul Milan, si è parlato di scudetto ma è evidente che i rossoneri abbiano qualcosa in meno rispetto alle altre. L'Udinese è una delle squadre che difende meglio. E poi mancava Ibrahimovic e la sua assenza si è sentita tanto. Così come si sono sentite le assenze di altri titolari come Bennacer e Calhanoglu. Ora il Milan deve difendere il posto in Champions League, che è sempre il primo obiettivo stagionale. Il Milan ha una squadra molto giovane e per questo è una delle più interessanti in prospettiva".