Marchegiani: "Maignan mi sembra molto calato nella squadra, non sta facendo rimpiangere Donnarumma"

Luca Marchegiani, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso durante lo "SkyCalcioClub" in onda su SkySport nel post Juventus-Milan: "Sta dando sicurezza. Nel primo tempo non ha dovuto fare parate incredibili, ma ha fatto un'uscita importante e un paio di parate che c'erano. Mi sembra molto calato all'interno della squadra e non sta facendo rimpiangere Donnarumma".