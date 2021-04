Marchetti: "La crescita di valori di giocatori come Saelemaekers è dovuto alla stagione del Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato della grande stagione del Milan. Queste le sue parole: "La crescita di valori di giocatori come Saelemaekers è dovuto al fatto che il Milan sta facendo una grande stagione. Il giocatore, arrivato come sconosciuto, sta facendo molto bene e lo sta facendo in una squadra come il Milan. Questo porta il suo valore a salire"