Marianella sul mercato del Milan: "Cresce nelle sue ambizioni e con le conferme deve tornare a competere ad alti livelli"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Massimo Marianella ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: "In un mercato dove nessuno spende il Milan ha avuto la capacità di trovare le risorse economiche per migliorare la squadra. Per ora Giroud è il fiore all'occhiello del Milan, ma importante è anche la conferma di Brahim, un giocatore molto importante. Il Milan cresce nelle sue ambizioni e con le conferme di una società importante e di un allenatore bravo come Pioli può e deve tornare a competere ad alti livelli, quelli che spettano alla squadra rossonera"