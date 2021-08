Marinozzi su Adli: "Mi piace più da centrocampista rispetto a quando fa il trequartista"

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista, si è così espresso a SkySport su Yacine Adli, talento classe 2000 del Bordeaux nel mirino del Milan: "A me piace di più quando gioca a centrocampo rispetto a quando fa il trequartista. Ha caratteristiche completamente diverse rispetto ad Ilicic. Adli è un giocatore da ultimo passaggio e, guardando il Milan nelle ultime amichevoli senza Calhanoglu, avrebbe bisogno di un ragazzo bravo nel mandare in porta in compagni: Adli ha questa qualità".