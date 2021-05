Marocchi: "In 4 giorni l'Atalanta non si può trovare senza Coppa Italia e quarta"

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sui match decisivi di domenica in campionato: "Lunedì (a Bergamo, ndr) tutti hanno fatto la foto della classifica, con il secondo posto e la finale della Coppa Italia davanti. In quattro giorni non si può trovare senza Coppa Italia e quarta: darebbe troppa noia, anche se, tornando a settembre, si pensa a festeggiare per il ritorno in Champions perché ne ha diritto. L'Atalanta vuole arrivare seconda a questo punto, ne faccio un fatto psicologico. Il Bologna vorrebbe fermare la Juve: c'è da sempre questa voglia in città, anche se mancano Soriano e Dijks. Non diamo, inoltre, per scontato che il Napoli vinca contro il Verona".