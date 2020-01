Martorelli: "Milan-Ibra? Una trattativa che andava avanti da novembre"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato così del ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Una trattativa che andava avanti da novembre. Ibra è un riferimento importante per la squadra e per Pioli. Non è stata un’operazione a lunga gittata, ha sconfessato i programmi estivi ma credo che sia stato giusto farla per raggiungere l’Europa League".